عراقجي: أميركا صنعت طائرة تشبه مسيراتنا وضربت بها دولا عربية

شفق نيوز- طهران

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، الولايات المتحدة بصناعة طائرة مسيرة تشبه المسيرات الإيرانية، ومهاجمة دول عربية بها.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إن طهران مستعدة لـ"تشكيل لجنة تحقيق مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للهجوم"، مؤكداً أن الضربات الإيرانية استهدفت فقط القواعد والمصالح الأميريكية في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "إنهاء الحرب مرهون بعدم تكرارها، إضافة إلى دفع تعويضات لبلاده".