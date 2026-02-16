عراقجي من جنيف: لن نستسلم للتهديدات

شفق نيوز- جنيف

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن الاستسلام للتهديدات "ليس مطروحاً" خلال مفاوضات جنيف، مشيراً إلى وصوله حاملاً مبادرات للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومتوازن".

وقال عراقجي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه سيعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، برفقة خبراء نوويين إيرانيين، لبحث "مسائل فنية دقيقة".

وأضاف أنه سيلتقي أيضاً بوزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، قبيل انطلاق المشاورات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء.

وشدد عراقجي على أنه "وصل إلى جنيف حاملاً مبادرات جادة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن"، مؤكداً أن "الاستسلام أمام التهديدات ليس مطروحاً على الإطلاق".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل فجر اليوم الاثنين إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد رسمي، لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن عراقجي ترأس وفد إيران الذي ضم شخصيات دبلوماسية وتقنية لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الوفد الأميركي.

ومن الجانب الأميركي، سيقود المفاوضات مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر.