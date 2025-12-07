عراقجي: منفتحون على الدبلوماسية ومستعدون للتفاوض مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، أن طهران منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للتفاوض، لكنه رهن الأمر بـ"جدية" الولايات المتحدة.

وقال عراقجي، في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية "كيودو نيوز"، إن "المحادثات النووية وصلت إلى طريق مسدود"، مرجعاً السبب إلى مطالبة واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه طهران.

وأضاف أن "التعاون المحتمل سيقتصر على الجوانب التقنية المتعلقة بالسلامة، وليس على عمليات التفتيش التي تقع ضمن صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى أن "في الجوانب التقنية لهذه التحديات، يمكن أن يكون التعاون مع اليابان مفيداً للغاية".

وأشار عراقجي، إلى أن "إيران تواجه مزيجاً معقداً من التهديدات الأمنية والسلامة لم تشهده من قبل"، مؤكداً وجود الأضرار الهيكلية، واحتمال حدوث تسرب إشعاعي، عقب الضربات الأميركية الأخيرة.

وتابع أن "طهران غير مقتنعة بجدوى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي"، مستطرداً بالقول: "إذا غيّروا نهجهم وكانوا مستعدين لمفاوضات عادلة ومفيدة للطرفين، فنحن مستعدون أيضاً، لكن التفاوض يختلف عن الإملاء.. في الوقت الراهن لسنا مقتنعين بأنهم جاهزون لمفاوضات حقيقية وجادة".

وأوضح عراقجي، أن "جوهر الخلاف يكمن في رفض واشنطن الاعتراف بحق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي تُعد اليابان عضواً فيها".

وختم حديثه بالقول إن "إيران مستعدة لقبول قيود على مستويات التخصيب وأنواع أجهزة الطرد المركزي"، مضيفاً أن "المفاوضات يمكن أن تتقدم بسرعة بمجرد أن تتبنى الولايات المتحدة نهجاً متبادلاً يسمح للبرنامج النووي السلمي الإيراني بالاستمرار ويرفع العقوبات".