عراقجي لإيطاليا: صمت أوروبا على استهداف منشآتنا النووية غير مقبول

شفق نيوز- طهران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن صمت الاتحاد الأوروبي إزاء الاعتداءات على المنشآت النووية الإيرانية "غير مقبول"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إن الوضع الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لما وصفه بخرق القوانين وتجاوزات الولايات المتحدة في شن عدوان عسكري على إيران.

وحذر من إضعاف القوانين الدولية ونظام حظر انتشار الأسلحة النووية بسبب ما عدّه مواقف أوروبية متناقضة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران اتخذت تدابير، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أمنها القومي في مواجهة ما وصفه بالعدوان الأميركي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مسؤولية تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق "المعتدين"، بحسب تعبيره.

وكانت إيران قد توعدت، في وقت سابق من اليوم، بالرد بالمثل على أي استهداف لناقلاتها النفطية، مؤكدة أنها لن تتهاون إزاء ما وصفته بـ"الاعتداءات البحرية".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين 13 أبريل / نيسان 2026، إنه تم الاتفاق على بعض النقاط مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن طهران ستوافق على بقية النقاط، ومشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق "لن يكون سعيداً".

وتقول مصادر إن الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والمخزون الحالي، ما تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق.