عراقجي: لن نضبط النفس إذا تعرضت بنيتنا التحتية للقصف مجدداً

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن إيران استخدمت "جزء ضئيل" من قوتها في الرد على إسرائيل، إثر هجوم الأخيرة على البنى التحتية الإيرانية.

وقال عراقجي، في تدوينة على منصة إكس، تابعتها وكالة شفق نيوز: "لم نستخدم سوى جزء ضئيل من قوتنا في ردنا على الهجوم الصهيوني على بنيتنا التحتية".

وأضاف عراقجي، أن "السبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد"، متابعاً: "لن نضبط النفس إطلاقاً إذا ما تعرضت بنيتنا التحتية للهجوم مرة أخرى".

وأشار عراقجي، إلى أن "أي إنهاء لهذه الحرب يجب أن يعالج الأضرار التي لحقت بمواقعنا المدنية".

وكان الجيش الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية، من بينها وزارة الأمن الداخلي في القدس، ومقار عسكرية، إضافة إلى قناة تلفزيونية في تل أبيب.

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.