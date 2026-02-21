عراقجي لترمب: من يشكك بأرقام ضحايا الاحتجاجات فليقدم أدلته

شفق نيوز– طهران

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن أعداد القتلى في إيران خلال الاحتجاجات، مؤكداً أن بلاده نشرت بيانات رسمية وموثقة حول الضحايا، وداعياً المشككين إلى تقديم أدلة تثبت خلاف ذلك.

وقال عراقجي عبر حسابه على منصة إكس، إن "الحكومة الإيرانية نشرت سابقاً، التزاماً بالشفافية الكاملة أمام الشعب، القائمة الشاملة لجميع الضحايا البالغ عددهم 3117 شخصاً في العملية الإرهابية الأخيرة، من بينهم نحو 200 من عناصر قوات إنفاذ القانون"، بحسب ما نقلت وكالة إرنا.

وأضاف: "إذا كان هناك من يشكك في صحة بياناتنا، فليتحدث بالأدلة".

وأوضحت "إرنا" أن مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية أصدر، بناءً على سياسة الشفافية والمساءلة وبتوجيه من الرئيس مسعود بزشكيان، قائمة بأسماء 2986 من ضحايا الأحداث الأخيرة، بعد تجميعها من منظمة الطب الشرعي ومطابقتها مع منظمة تسجيل الأحوال المدنية، ونشر بيانات المتوفين.

وأكد مكتب الرئاسة، في بيان بشأن أحداث الثامن والتاسع من يناير / كانون الثاني الماضي، أن جميع الضحايا "أبناء هذا الوطن"، مشيراً إلى أنه لا ينبغي ترك أي عائلة من دون دعم، ومعتبراً أن الضحايا "ليسوا مجرد أرقام، بل يمثل كل منهم مجتمعاً كاملاً من الروابط".

وكان ترمب قد قال، أمس الجمعة، في البيت الأبيض: "شعب إيران يختلف كثيراً عن قادته، 32 ألف شخص قُتلوا خلال فترة قصيرة نسبياً، وكانوا قبل أسبوعين يعتزمون إعدام 800 شخص شنقاً... وكانوا يخططون لشنق 837 شخصاً".

وأضاف: "من الأفضل لهم أن يتفاوضوا على صفقة عادلة... إذا تم شنق شخص واحد فقط فسيتم ضربهم فوراً"، مشيراً إلى أنهم "تراجعوا عن عمليات الإعدام، ولم يُعدموا 837 شخصاً، ويقال إنهم لم يُعدموا أحداً".