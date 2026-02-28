عراقجي لترمب: تغيير النظام مستحيل وفقدنا بعض قادتنا

شفق نيوز- طهران

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، أن تغيير النظام "مهمة مستحيلة"، وذلك في رسالة وجهها للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أكد أن طهران مهتمة بالتهدئة.

وقال عراقجي لقناة NBC: "خضنا تجارب مريرة في المحادثات مع أميركا وأرى إمكانية للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولا نملك القدرة على ضرب الأراضي الأميركية".

وأضاف في رسالة لترمب بشأن تغيير النظام: "هذه مهمة مستحيلة ومهتمون بالتهدئة ويجب إيقاف الهجمات".

وصرح عراقجي، بأنه "من الممكن أن تكون طهران قد فقدت العديد من قادتها إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية"، موضحاً أن "معظم المسؤولين تقريباً بخير وعلى قيد الحياة، قد نكون فقدنا قائداً أو قائدين، لكن الأمر ليس جللاً".

وأكد أن "كل المسؤولين الإيرانيين الكبار أحياء، والمرشد الأعلى علي خامنئي على قيد الحياة على حد علمي".

وتابع عراقجي: "الهجوم على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة كان عملاً للدفاع عن النفس، وطهران أبلغت دول الخليج بهذا الموقف".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.