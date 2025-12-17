عراقجي: لا نثق بالولايات المتحدة أبداً

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "لا تثق أبداً بالولايات المتحدة كمفاوض صادق"، مؤكداً أن التجربة أثبتت عدم مصداقية واشنطن في مختلف الملفات، مع استمرار إيران في محاولة استخدام المسار الدبلوماسي.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أنه عندما هاجمت إيران القاعدة الاميركية في قطر، توجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدوحة لإعلان التضامن مع قطر وإعداد بيان بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه تواصل مع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في المجلس وطلب إدراج اسمه أيضاً أسفل البيان، لتأكيد تضامن إيران مع قطر.

وبيّن أن إيران لا تملك أي مشكلة مع قطر، وأن الهجوم لم يكن موجهاً ضدها، بل استهدف قاعدة اميركية تقع على أراضيها، معرباً عن أسفه لوجود القاعدة في قطر.

وأكد عراقجي أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة "أبداً" كمفاوض صادق، معتبراً أن واشنطن لم تكن صادقة في أي ملف، ومضيفاً أن فقدان الثقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة تراكم تدريجياً، رغم أن إيران خاضت جولات تفاوض سابقة من دون ثقة كاملة.

وفي محور آخر من المقابلة، أشار وزير الخارجية الايراني إلى أن الدول الأوروبية الثلاث جعلت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، طريق الدبلوماسية أكثر صعوبة، ووجّهت، بحسب تعبيره، "ضربة للدبلوماسية" لا يعتقد أنه يمكن تعويضها بسهولة.

ولفت إلى أن مفاوضات جرت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهت بإعداد إطار وُقّع بينه وبين مدير الوكالة رافائيل غروسي في القاهرة، معتبراً ذلك دليلاً على حسن نية إيران واستعدادها للتفاعل والتعاون مع الوكالة.

وأوضح عراقجي أن بلاده لا تزال مستعدة للسير في المسارات الدبلوماسية، إلا أن هذا الإجراء الايراني جرى تجاهله بالكامل، في حين أقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة داخل مجلس الأمن على تفعيل آلية "سناب باك" وإعادة القرارات السابقة.

وأشار إلى أن اتفاق القاهرة لم يعد يتمتع بالفعالية اللازمة، مؤكداً أن على إيران إعادة النظر في طريقة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر قال إنه سيحدث.