عراقجي: لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، أن عملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، جعلت المواجهة "أكثر تعقيداً وخطورة"، واصفاً هذا السيناريو بأنه عمل خطير جداً وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بلاده لا ترى أي قيود أو حدود أمامها في الدفاع عن نفسها"، مبيناً أن "الحرب فُرضت على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "طهران بدأت بمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة"، مضيفاً أن "الهجمات لا تستهدف دول الخليج، بل الوجود الأميركي فيها، وعلى دول المنطقة ممارسة الضغط على واشنطن وتل أبيب لإنهاء التصعيد".

وأشار عراقجي، إلى أن "عملية دستورية انطلقت في البلاد، وأن مجلساً انتقالياً تأسس اليوم لتسيير الأمور"، مؤكداً أن "الأوضاع تسير وفق النظام الدستوري وأن مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف أنه "على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة"، لافتاً إلى أن "بعض دول الخليج غير راضية أو غاضبة من التطورات".

وختم عراقجي، حديثه بالقول إن "القوات المسلحة الإيرانية تلقت توجيهات بتوخي الحذر في اختيار الأهداف داخل دول المنطقة، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الرسائل السياسية بين الأطراف المعنية".