عراقجي: لا عودة للحوار مع واشنطن وصواريخنا مستمرة

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أن بلاده لن تعود إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إيران لديها "تجربة مريرة للغاية" مع واشنطن في هذا الملف.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة PBS الأميركية، إن "مسألة الحوار أو التفاوض مع الأميركيين لا أعتقد أنها ستعود مرة أخرى إلى جدول أعمالنا"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة وعدت قبل الهجوم بأنها لا تنوي مهاجمة إيران وتسعى إلى حل القضية النووية سلمياً".

وأشار إلى أن "إطلاق الصواريخ الإيرانية مستمر، ونحن مستعدون لمواصلة الهجمات الصاروخية بالقدر والوقت اللذين يكونان ضروريين".

واتهم عراقجي الولايات المتحدة بـ"المسؤولية"، عن مقتل 168 طالبة في مدينة ميناب، قائلاً إن "هؤلاء الفتيات كن جالسات في صفوفهن الدراسية قبل أن يقتلن جراء هجوم للجيش الأميركي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تعتقدان أنهما قادرتان خلال يومين أو ثلاثة أيام على تغيير النظام في إيران وتحقيق نصر سريع وساحق، لكن ذلك لم يتحقق".

وتابع قائلاً إن "الخطة الرئيسية لأميركا وإسرائيل فشلت، وهم الآن يحاولون تنفيذ خطط أخرى، لكنها جميعها ستفشل أيضاً".

وفي ما يتعلق بمواقف القيادة الإيرانية، أوضح عراقجي أن "من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق"، مضيفاً أن الإيرانيين "ينتظرون المواقف والخطابات التي سيعلنها لاحقاً".