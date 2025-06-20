عراقجي: واشنطن طلبت التفاوض ورفضنا.. لا حوارات تحت النار

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن بلاده إيران لن تتحدث إلى أي أحد في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية.

وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بلاده ليست مستعدة لإجراء محادثات مع أي جهة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية".

وتابع الوزير الإيراني: "بعد مقاومة إيران لإسرائيل من المرجح أن تنأى بعض بنفسها عن هذا العدوان"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد الحوار وأرسلت رسائل جادة بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "طهران أكدت لواشنطن أنه لا يمكن الحديث عن تفاوض في ظل استمرار العدوان ونحن نقوم بدفاع مشروع عن النفس".

وأوضح عراقجي، أن "واشنطن طلبت من إيران التفاوض ورفضنا ذلك، لكن لا مشكلة لدينا في الحوار مع باقي الدول"، مبيناً أن "الدفاع عن بلادنا أمام العدوان لن يتوقف ولا حوار مع واشنطن لأنها شريكة في الجرائم".

كما تحدث قائلاً: "مفاوضاتنا مع الدول الأوروبية في جنيف تقتصر على الملف النووي والملفات الإقليمية"، مؤكداً عدم التفاوض مع أي طرف بشأن قدرة إيران الصاروخية والجميع يعرف أنها للدفاع عن أراضيها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.