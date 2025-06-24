عراقجي: لا اتفاق حتى الآن لوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن على وقف لإطلاق النار أو إنهاء العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، مشدداً على أن استمرار الرد الإيراني مرهون بوقف "العدوان الإسرائيلي غير القانوني".

وقال عراقجي في بيان نشره عبر منصة "إكس": "كما أوضحت إيران مراراً، فإن إسرائيل هي من بدأت الحرب على إيران، وليس العكس".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي 'اتفاق' على وقف إطلاق النار أو تعليق العمليات العسكرية".

وأوضح عراقجي أن "إيران لا تنوي مواصلة الرد العسكري شريطة أن توقف إسرائيل عدوانها غير المشروع ضد الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة فجراً بتوقيت طهران"، مشيراً إلى أن "القرار النهائي بشأن إنهاء العمليات العسكرية سيتم اتخاذه لاحقاً".

وتأتي تصريحات عراقجي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدأ تدريجياً خلال 24 ساعة.