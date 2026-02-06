عراقجي قبل طاولة التفاوض مع واشنطن: حقوقنا ليست للمساومة

شفق نيوز- طهران

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، واشنطن إلى "الاحترام المتبادل" قبيل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، مؤكداً أن حقوق بلاده ليست للمساومة.

وقال عراقجي، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "تدخل إيران مسار الدبلوماسية بعيونٍ مفتوحة، ومن دون أن تنسى أحداث العام الماضي".

وأضاف: "نشاركُ في التفاعلِ بحسنِ نية ونتمسّك بحقوقنا بثبات، وفي الوقتِ نفسه نقفُ بحزمٍ دفاعًا عن حقوقِنا".

وتابع عراقجي، قائلاً إنه "يجب احترام الالتزامات. فالتكافؤ، والاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة ليست شعارات، بل ضرورة، وهي ركائز أي اتفاقٍ مستدام".

ويأتي هذه التغريدة، قبيل بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان اليوم الجمعة.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال، يوم الأربعاء الماضي، إن واشنطن تريد أن تشمل المحادثات البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية ودعمها لجماعات مسلحة في جميع أنحاء المنطقة فضلا عن "تعاملها مع شعبها".

بينما تقول إيران إنها تريد أن يناقش عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف القضايا النووية فقط في مسقط، مؤكدة أنها ستشارك في المحادثات "من موقع قوة وبهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول للطرفين ويصون كرامتها بشأن القضية النووية".