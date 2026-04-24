عراقجي في إسلام آباد.. حل أزمة هرمز على رأس أجندة الساعات المقبلة

شفق نيوز- إسلام آباد

كشفت وسائل إعلامية، مساء اليوم الجمعة، المباحثات التي ستتصدر ساعات اللقاءات الأولى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل قبل قليل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مع مسؤولي البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية، ستعمل باكستان مع عراقجي خلال الساعات المقبلة على تجسير الهوة وحل أزمة هرمز أولاً، وستصل تفاصيل اللقاءات إلى مبعوث الرئيس دونالد ترمب الخاص ستيف ويتكوف قبل توجهه إلى باكستان، مشيرة إلى احتمالية إجراء لقاء مباشر بين وفدي أميركا وإيران يوم الأحد.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن عراقجي سيعقد اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين كبار لمناقشة أحدث التطورات الإقليمية والجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار.

كما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول باكستاني، قوله إن الاجتماعات المرتقبة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد ستركّز على إعادة إطلاق المفاوضات مع إدارة دونالد ترمب.

وأضاف المسؤول الباكستاني أن عقد اجتماع ثلاثي مع الولايات المتحدة سيُقيَّم بعد انتهاء اللقاءات مع عراقجي، مشيراً إلى أن الأخير يُتوقع أن يتوجّه من إسلام آباد إلى مسقط ثم إلى موسكو، ما يجعل موعد اجتماعه مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "غير محسوم حتى الآن".

وبحسب مصدرين، قد يُعقد اللقاء بين المبعوثين الأميركيين وعراقجي، الاثنين، وذلك بعد أن يجري كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف محادثات ثنائية منفصلة مع الوسطاء الباكستانيين.

وكان من المتوقع عقد الجولة الأخيرة من ‌محادثات السلام يوم الثلاثاء الماضي، لكنها ‌لم تعقد.

ومدد ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.