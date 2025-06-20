عراقجي: نطالب الموقعين على اتفاق جنيف بتحمل المسؤولية حيال القصف الإسرائيلي

شفق نيوز/ طالب وزير الخارجية الإيرانية عباس قراجي، يوم الجمعة، الدول الموقعة على اتفاق جنيف بتحمل المسؤولية تجاه القصف الإسرائيلي.

وقال عراقجي، في كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "نتعرض لعمل جائر وعدوان ولا يمكن أن نسمح لإسرائيل وداعميها بقلب الأمور رأسا على عقب".

وأضاف "نطالب الموقعين على اتفاق جنيف بتحمل المسؤولية حيال العدوان الإسرائيلي علينا"، مبينا أن "إسرائيل هاجمت منشآتنا النووية السلمية رغم أنها تحت الرقابة الدولية".

وبين "عازمون على الدفاع عن سيادتنا"، مضيفا "إسرائيل شنت عدوانا على إيران دون سابق في استفزاز وانتهاك لكل القوانين الدولية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت يوم الجمعة، بإطلاق نحو 30 صاروخا إيرانيا من إيران، استهدفت حيفا وتل أبيب وسقطت باماكن متفرقة.

وقالت وسائل الإعلام، إن "الصاروخ الإيراني سقط بالقرب من ميناء حيفا ومرافق حكومية، فيما تم تفعيل الإنذارات في كافة المناطق الإسرائيلية".

وأضافت انه "تم رصد إطلاق 30 صاروخا من إيران، سمعت أصوات انفجارات كبيرة في تل أبيب والقدس وبير السبع".

كما أفادت يسرائيل هيوم، بأن "طائرة قادمة من تايلاند اضطرت لتغيير مسارها في اللحظة الأخيرة إثر الهجوم الصاروخي الإيراني".