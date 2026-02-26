عراقجي: خضنا واحدة من أكثر المحادثات جدية مع واشنطن وسنجتمع الاثنين

شفق نيوز- جنيف

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الخميس، أن محادثات اليوم في جنيف مع الوفد الأميركي، كانت واحدة من أكثر المحادثات جدية، كاشفاً عن اجتماع آخر سيكون يوم الاثنين المقبل.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية عقب جلسة المحادثات، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هذه من واحدة من أكثر المحادثات جدية مع الولايات المتحدة"، مبينا أن "جولة اليوم كانت الأفضل من بين الجولات".

وتابع عراقجي: "عرضنا طلباتنا بشكل واضح للجانب الأميركي، ويوم الاثنين ستعقد محادثات فنية لبحث التفاصيل التخصصية

وزاد وزير الخارجية الإيراني، بالقول: "حققنا تقدما جيدا في الملف النووي ورفع العقوبات وهناك اتفاق على بعض النقاط وخلافات أيضا، ولدينا مناقشات فنية في فيينا الاثنين المقبل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكمل عراقجي قائلاً: "عبرنا بوضوح عن مطلبنا بشأن رفع العقوبات الأمريكية وعقوبات مجلس الأمن وما ينبغي القيام به وعملية تخفيفها، وكل طرف يحتاج للتشاور مع حكومته"، مؤكداً أن "هذه المحادثات كانت الأكثر جدية وأحرزنا تقدما جيدا".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، قالت مصادر دبلوماسية، إن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف، انتهت قبل قليل.

وأفادت المصادر لوسائل إعلام، ببدء مغادرة وفدي إيران والولايات المتحدة مقر المفاوضات في جنيف.

فيما كشف وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، عن أن مناقشات فنية ستعقد الأسبوع المقبل في فيينا، بعد تشاور الوفدين مع مسؤولي البلدين.

وبين أن "انتهاء مفاوضات اليوم بعد إحراز تقدم ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران".

وانطلقت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، يوم الخميس في مدينة جنيف بوساطة سلطنة عُمان، وسط مؤشرات على استمرار المحادثات وإمكانية الانتقال إلى جولة رابعة.

وكشفت وسائل إعلام رسمية في إيران، مساء الخميس، عن مطالب طهران خلال مفاوضات جنيف مع الولايات المتحدة الأميركية، في حين نقل موقع أميركي عن مبعوثي الرئيس دونالد ترمب شعورهما بما وصفها بـ"خيبة أمل" إزاء هذه المطالب.