عراقجي: توصلنا لتفاهم مع أميركا وسيتم تبادل نسختي الاتفاق المحتمل

شفق نيوز- جنيف

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم بشأن "المبادئ الرئيسية" مع أميركا، فيما أشار إلى العمل على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ليتبادلها الطرفان.

وذكر عراقجي في أول تعليق له بعد نهاية الجولة الثانية من المحادثات في جنيف: "توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية مع أميركا"، مضيفاً أن "هناك تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية".

وتابع أن "الطرفين سيعملان على نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة ويتبادلانها، الطرفان لا يزال أمامهما مسائل بحاجة إلى العمل عليها"، منوهاً إلى أن "هذا لا يعني أننا سنتوصل إلى اتفاق قريباً لكن الطريق بدأ".

وانطلقت جولة المحادثات غير المباشرة، بين الجانبين الأميركي والإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، في جنيف، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدل على استعداده للتسويات.

وشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المفاوضات، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما كشف التلفزيون الإيراني أن أحدث جولة من المفاوضات النووية استغرقت "3 ساعات تقريباً".

وعقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من شباط/ فبراير الجاري بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في حزيران/ يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.