عراقجي: أمريكا مسؤولة بالكامل على تداعيات ضرب المنشآت النووية في إيران

شفق نيوز/ حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة لتداعيات ونتائج الضربات التي شنتها على المنشآت النووية في إيران، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التنديد بهذا "العدوان".

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول، إن بلاده كانت تواصل العمل من اجل التوصل الى "تسوية سلمية بالملف النووي الإيراني، و لكن تفاجئنا بعدوان غاشم من قبل القوات الأمريكية"، واصفا الضربات الأمريكية بأنها "انتهاك صارخ وغير مسبوق للمواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف أن "امريكا مسؤولة على النتائج و التداعيات الوخيمة لهذا التصرف العدواني"، مشددا على أن "إيران ستواصل في الدفاع عن إيران و سيادتها وامنها وشعبها من خلال كل الوسائل الضرورية ليس فقط ضد العدوان الأمريكي العسكري وحسب، بل تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير المبررة".

كما وأشار عراقجي أن الرئيس الامريكي دونالد "ترامب خدع بلاده والناخبين، وخان إيران من خلال العمل على الاستماع إلى المجرم بنيامين نتنياهو"، مطالبا مجلس الامن بالدعوة الى عقد اجتماع طارئ من اجل ادانة الهجمات"المجرمة" التي قامت بها أمريكا، ومحاسبة إدارتها لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة

وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية خانت الدبلوماسية من خلال دعم النظام الاسرائيلي، بالاضافة الى انها قامت من خلال هذه التحركات بعملية خطيرة جدا، وذلك بالعدوان على شعب إيران"، مشددا على أن "الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة وتداعيات هذا العدوان، ولاسيما حق إيران بالاحتفاظ بكل الخيارات".

ومضى وزير الخارجية الإيراني القول، إن "باب الدبلوماسية يجب أن يبقى مفتوحا، ولكن هذه ليست الحالة الآن، لأن دولتي تعرضت لهجوم وعلينا أن نرد بناء على حقوقنا الشرعية في الدفاع عن النفس، وسنفعل هذا الأمر طالما تطلب ذلك".

واعتبر عراقجي أن "الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والمفاوضات، ووسط تلك المفاوضات اعطوا الضوء الاخضر للاسرائيليين بضرب الدبلوماسية"، مضيفا أن "أمريكا لا تفهم سوى لغة القوة للاسف (..) وأنها لم تترك خطا أحمر لم تتجاوزه، وامس تجاوزت الخط الأخطر بضرب المنشآت النووية الايرانية".

وعن استهداف مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني، "لدينا خيارات متعددة في هذا المجال".