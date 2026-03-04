عراقجي: ترمب خان الدبلوماسية وفجر طاولة المفاوضات بحقد

شفق نيوز- طهران

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، تعامل الولايات المتحدة مع المفاوضات النووية، معتبراً أن إدارتها "كأنها صفقة عقارية" يجعل تحقيق التوقعات أمراً مستحيلاً.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس"، إنه "عندما تُعامل المفاوضات النووية كأنها صفقة عقارية، فإنه يستحيل تحقيق التوقعات غير الواقعية".

وأضاف أن "ترمب خان الدبلوماسية والشعب الأميركي الذي انتخبه"، معتبراً أن "ما حصل هو تفجير لطاولة المفاوضات بحقد".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل خمسة أشخاص في هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية محافظة أصفهان وسط البلاد.

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي إن السلطات "ستتعامل بحزم مع كل من يعمل بأي شكل من الأشكال تماشياً مع إرادة العدو".