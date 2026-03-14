عراقجي: الهجمات الأميركية تنطلق من رأس الخيمة وقرب دبي

شفق نيوز- طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، إن الهجمات الأميركية التي وقعت أمس انطلقت من رأس الخيمة ومكان قريب من دبي، فيما أكد أن إيران سترد على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة في البلاد.

وأضاف عراقجي في تصريحات نشرتها وسائل اعلام ايرانية، أن قوات بلاده ستستهدف منشآت الشركات الأميركية في المنطقة أو الشركات التي تمتلك الولايات المتحدة حصصاً فيها في حال تعرض المنشآت الإيرانية للاستهداف.

وأكد أن طهران "سترد بالتأكيد على هذه الهجمات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الرد سيتم بحذر لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.

وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الإيراني أن استخبارات حرس الثورة ألقت القبض على 25 عنصراً مرتبطين بـ"جماعات إرهابية" في طهران، إضافة إلى ثمانية آخرين في محافظة همدان.

وأوضح أن المعتقلين كانوا يقومون بجمع صور ومعلومات عن المراكز العسكرية والأمنية، وكذلك المواقع التي تعرضت لهجمات، بهدف إرسالها إلى "العدو".