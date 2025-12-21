عراقجي: المنشآت الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة وطهران مستعدة لحرب جديدة

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، تعرض المنشآت النووية الإيرانية لأضرار جسيمة، فيما أشار إلى استعداد بلاده لحرب جديدة مع إسرائيل.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الحقيقة هي أن المنشآت الإيرانية تعرضت لأضرار، وبشكل جسيم"، مبيناً أن "التقنيات ما زالت قائمة، والتكنولوجيا لا يمكن قصفها".

وأضاف أن بلاده تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، حقاً مشروعاً كاملاً، مؤكداً استعداد طهران لتقديم ضمانات دولية، كون البرنامج النووي سلمي وسيبقى كذلك.

وبشأن تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، أوضح عراقجي، أنها نموذج ناجح، إذ قبلنا، مقابل رفع العقوبات، باتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا، واصفاً الاتفاق حينها بأنه إنجاز دبلوماسي احتفى به العالم بأسره.

وحول مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت المتضررة، أشار إلى أن إيران ما زالت عضوا ملتزما في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومستعدة للتعاون مع الوكالة، لكن كيف يمكن تفتيش منشأة نووية تعرضت لهجوم؟ لا توجد إجابة عن هذا السؤال، لأنه لا توجد أي سابقة في هذا المجال.

وتابع عراقجي، قائلاً إن طهران والوكالة اتفقتا على ضرورة التفاوض لإيجاد آلية وإطار محددين لعملية التفتيش في مثل هذه الحالات، مضيفاً أن هذا الملف مطروح الآن على الطاولة.

وعن احتمالات شن هجوم جديد على إيران، أكد أن بلاده "لا تستبعد هذا الاحتمال، لكنها مستعدة له بالكامل، بل أكثر استعداداً من ذي قبل"، مشيراً إلى أن الهدف ليس الحرب، بل منعها.

وختم عراقجي، حديثه بالقول أن "إيران أعادت في الواقع بناء كل ما تضرر في العدوان السابق، وإذا ما أرادوا تكرار التجربة الفاشلة نفسها، فلن يحققوا نتيجة أفضل".