عراقجي: الملاحة في هرمز خلال الأسبوعين ستكون بالتنسيق مع قواتنا المسلحة

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، فجر اليوم الأربعاء، أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وذلك بعد التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين بين طهران وواشنطن.

وقال عراقجي في بيان: "أتقدم بالشكر والتقدير لأخي العزيز، رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، وللقائد العام للجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، على جهودهم الدؤوبة لإنهاء الحرب في المنطقة".

وأضاف أنه "استجابةً لطلب رئيس وزراء باكستان الأخوي في تغريدته، وفي ضوء طلب الولايات المتحدة التفاوض بشأن مقترحاتها الخمسة عشر، وإعلان الرئيس الأميركي قبوله عموماً مقترحات إيران العشرة كأساس للمفاوضات".

وتابع عراقجي: "أعلن نيابةً عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما يلي: إذا توقفت الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن قواتنا المسلحة الجبارة ستتوقف أيضاً عن هجماتها الدفاعية"، مؤكداً أن "الملاحة الآمنة في مضيق هرمز ستكون ممكنة لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود التقنية القائمة".

وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى هدنة لهدنة أسبوعين يتم خلالها وقف الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإيران، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب الدائرة منذ 40 يوماً.