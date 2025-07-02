عراقجي: القصف الأمريكي ألحق أضراراً جسيمة بموقع فوردو

شفق نيوز – طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، إن القصف الأميركي لموقع فوردو النووي الإيراني "ألحق أضراراً جسيمة وفادحة" بالمنشأة، مؤكداً أن تقييم الأضرار لا يزال جارياً من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وسيُرفع تقرير للحكومة بهذا الشأن.

وأضاف عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز": "لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو، إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة".

وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني للتخصيب سيظل سلميًا بلا شك، وقال إن إيران بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، وتحمل شعبها سنوات من العقوبات والاغتيالات والهجمات التخريبية، لكنها حرصت طوال هذه الفترة على إبقاء برنامج التخصيب ضمن حدود السلمية.

وأضاف: "لقد أصبح التخصيب مصدر فخر واعتزاز وطني للإيرانيين، وبعد الحرب التي دامت 12 يومًا، لا يمكن لأحد التخلي عن هذه الصناعة. إنه فخر واعتزاز وطني سيظل محفوظًا وسنعمل على الحفاظ عليه بكل تأكيد".

وختم عراقجي، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني يظل سلمياً ولا يعتزم التوجه نحو تصنيع أسلحة نووية.

وأمس الثلاثاء، أقرت الحكومة الإيرانية على لسان المتحدثة باسمها فاطمة مهاجراني، بتعرض المواقع النووية الإيرانية لأضرار جسيمة نتيجة الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مؤخراً، نافية في الوقت ذاته ما أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن طلب طهران إجراء مفاوضات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مهاجراني قولها: "نعم، مواقعنا النووية تضررت بشدة، وقد أيد العديد من المسؤولين ذلك"، في أول تصريح رسمي يُظهر حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية بعد الهجوم الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه صور أقمار صناعية جديدة، نُشرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استمرار النشاط داخل منشأة "فوردو" النووية، رغم تعرضها لهجوم نفذته قاذفات "بي-2" الأمريكية قبل أكثر من أسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح بأن الضربات دمّرت المواقع النووية الإيرانية بالكامل، وأن إيران طلبت التفاوض، وهي "مزاعم" نفتها طهران رسمياً عبر عدة مسؤولين حكوميين.