عراقجي: العقوبات الأمريكية لم تنجح بـ"تركيع" إيران

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، ان القوة الدفاعية والصاروخية لإيران منحت المفاوض الإيراني قدرة اكبر، معتبرا ان العقوبات لم تجدي نفعاً في تركيع بلاده.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، إن "إيران واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض"، مشيرا الى ان "القوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض الإيراني قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أي مغامرة عسكرية".

وتابع قائلا: "لو كان الأمريكيون قادرين على تركيع إيران عبر العقوبات، لاستمروا بها ولما فاوضونا، وأمريكا لو كانت واثقة من أن الضغط الأقصى سيسقط إيران خلال ستة أشهر، لما لجأت إلى الحوار".

وأكد عراقجي، أن "العقوبات أرهقت الشعب لكنها لم تخضعه".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف سلم في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الوفد الإيراني يوم 11 مايو، أول اقتراح أمريكي مكتوب إلى الجانب الإيراني لتسوية البرنامج النووي.

وأفاد "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على تقدم المفاوضات، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدم للجانب الأمريكي خلال الجولة الأولى من المفاوضات في 12 أبريل، الاقتراح المكتوب الأول من جانب طهران لكن ويتكوف رفضه بحجة أن الوقت لم يحن بعد للتوصل إلى حل ملموس.