عراقجي: التزمنا بالاتفاق النووي ولن نستجيب للتهديد والضغوط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، التزام طهران بالاتفاق النووي بشكل كامل، رغم الانسحاب الأمريكي، رافضا أي عقوبات على إيران.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن "طهران التزمت بشكل كامل بالاتفاق النووي لكن الولايات المتحدة انسحبت منه بشكل أحادي، واضطرت إلى اتخاذ تدابير وتقليص التزاماتها وفقا لحقوقها المعترف بها"

وأضاف أن "طهران واصلت الالتزام بالاتفاق حتى بعد انسحاب واشنطن منه"، مشيراً إلى أن "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث اختارت المواجهة بدلا من الحوار".

وتابع عرافجي: "يجب رفض أي محاولة لإعادة فرض العقوبات على بلدنا، لأن إعادة فرض العقوبات على بلدنا تمثل سابقة خطيرة لأنها تزعزع الثقة في النظام الدولي بأسره".

ولفت إلى أن "رفض واشنطن المستمر لكل المبادرات الدبلوماسية أثبت أن المفاوضات معها لا تؤدي إلا إلى طريق مسدود".

وأوضح عراقجي أن "إعادة فرض العقوبات باطلة قانونية ومتهورة وندعو رئيس مجلس الأمن إلى إعلان عدم قانونية قرار اليوم"، مبيناً أن "محاولات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإعادة تفعيل العقوبات التي تم إنهاؤها باطلة ولاغية".

وخلص وزير الخارجية الإيراني، إلى القول: "لن نستجيب أبدا للتهديدات أو الضغوط"، مشدداً على أن "مجلس الأمن يخاطر بفقدان مصداقيته وسلطته إذا تم فرض التدابير غير القانونية بالقوة".