عراقجي: اسرائيل وحش منفلت.. ماهي العاصمة التالية

شفق نيوز- طهران

ندد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، واصفاً إياها بـ"العدوانية الجنونية"، ومؤكداً أن "الحدث كان متوقعاً تماماً".

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس"، أرفقه بصورة للهجوم، إن "الكيان الصهيوني الوحشي والمنفلت لا يعترف بأي حدود أو قيود، ولا يفهم سوى لغة واحدة"، مضيفاً: "ما هي العاصمة التالية؟".

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى "وحدة إقليمية ودولية لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية"، مؤكداً دعم بلاده لـ"سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، ومشدداً على أن "إيران ستبقى دائماً إلى جانب الشعب السوري".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات "مركزة" ضد أهداف تابعة للنظام السوري، مشيراً إلى أن العمليات شملت منطقة السويداء والعاصمة دمشق، حيث "تم استهداف دبابات وآليات عسكرية".

وأشار إلى تكثيف وتيرة الضغط والضربات في جنوب سوريا، وقال أنه هاجم بالفعل أهدافاً قرب مقر الجيش السوري ووزارة الدفاع في دمشق.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نقلت عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على أهداف تابعة للنظام السوري في محافظة السويداء، في إطار ما وصفته تل أبيب بأنه "حماية للطائفة الدرزية".

وشهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية تصعيداً لافتاً في وتيرة "الضربات الإسرائيلية"، حيث طالت هجمات متفرقة مواقع في كل من طهران وبيروت وصنعاء، وصولاً إلى دمشق .