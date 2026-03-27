عراقجي: استهداف مصانع الصلب يتناقض مع مهلة ترمب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، إن إسرائيل استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران ومحطة كهرباء ومواقع نووية مدنية، ضمن هجمات على بنى تحتية في البلاد.

وأشار عراقجي، في تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن "إسرائيل قالت إنها نفذت الهجوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير الإيراني أن هذا الهجوم "يتناقض مع المهلة التي مددها الرئيس الأميركي للدبلوماسية"، متوعداً بأن "إيران ستفرض ثمناً باهظاً جداً على الجرائم الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من اليوم، هددت إيران، بالهجوم على 6 مصانع للصلب في إسرائيل و5 دول في المنطقة، وذلك رداً على هجمات إسرائيلية نفذت اليوم على مصانع إيرانية للصلب في منطقة الأهواز.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، بدء هجوم واسع على ثلاثة مواقع في إيران، في حين أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكبر مصنعين للفولاذ في منطقة الأهواز الإيرانية، مبينة أن المصنعين مهمين لمشروع إيران النووي.

ويأتي هذا الهجوم رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس الخميس، أنه سيوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام حتى 6 نيسان/ أبريل، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء تلبية لطلب مباشر من الحكومة الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.