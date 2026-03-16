عراقجي: استهداف مستودعات الوقود في إيران "إبادة بيئية"

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأثنين، أن قصف طهران واستهداف مستودعات الوقود من قبل إسرائيل يمثل "إبادة بيئية"، داعيا إلى محاسبة إسرائيل على ما وصفها بـ"جرائم حرب".

وقال عراقجي، في تدوينة له عبر منصة (إكس)، إن "قصف طهران من قبل إسرائيل واستهداف مستودعات الوقود يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويرقى إلى مستوى "إبادة بيئية"، محذرا من أن "الهجوم قد يخلف أضرارا طويلة الأمد على صحة السكان وسلامتهم".

وأضاف أن "تلوث التربة والمياه الجوفية قد يؤدي إلى تداعيات تمتد لأجيال"، داعيا إلى "محاسبة إسرائيل" على ما وصفها بـ"جرائم حرب".

من جانبها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي في إيران، محذرة من ظهور ظاهرة "الأمطار السوداء".

وتحدث هذه الظاهرة نتيجة اختلاط قطرات المطر مع مخلفات الوقود والمواد النفطية المحترقة في الجو، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ويهدد التوازن البيئي في المنطقة بشكل غير مسبوق.