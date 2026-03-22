عراقجي: استهداف "بوشهر" ينذر بتسرب إشعاعي واسع

شفق نيوز- طهران

‏حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، من عواقب استهداف محطة بوشهر للطاقة النووية "لما قد تؤدي إلى تسرب كميات هائلة من المواد المشعة إلى البيئة"، وفقاً لما أكده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن بشأن هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر عراقجي في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا منشأة نطنز النووية مرتين، وشنتا هجوماً عسكرياً آخر على مبنى يبعد 350 متراً فقط عن محطة بوشهر النووية العاملة، كما قُصفت عدة نقاط في منشأة نطنز النووية".

ونقل عراقجي عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أنه حذر في مناسبات عديدة بضرورة "عدم مهاجمة المنشآت النووية مطلقاً، موضحاً أن محطة بوشهر للطاقة النووية محطة عاملة تضم آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية، بأن عواقب أي هجوم عليها قد تكون (خطيرة للغاية)".

وتابع عراقجي ناقلاً عن غروسي أن "في حال وقوع هجوم على محطة بوشهر للطاقة النووية، فإن إصابة مباشرة قد تؤدي إلى تسرب كميات هائلة من المواد المشعة إلى البيئة. كما أن أي هجوم يعطّل خطي إمداد الطاقة للمحطة قد يتسبب في انصهار قلب المفاعل، مما يؤدي إلى تسرب واسع النطاق للمواد المشعة إلى البيئة".

كما أكد عراقجي أن الهجمات على منشآت ومواقع نووية سلمية تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتطلب تحركاً فورياً وحاسماً من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.