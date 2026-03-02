أعرافي في أول تصريح له: المعركة تمضي كما خطط لها خامنئي

شفق نيوز- طهران

أكد عضو مجلس القيادة المؤقت آية الله علي رضا أعرافي، في أول تصريح له بعد تعيينه، أن "المقاومة الحالية لإيران في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي تمضي كما خطط لها السيد خامنئي"، مشدداً على أن "الشعب الإيراني سينتصر بلا شك".

وقال أعرافي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن إيران "تمر بمرحلة مصيرية يمكن تجاوزها بنجاح بمساعدة الشعب"، مضيفاً أن "بدون شك الشعب الإيراني سينتصر".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد أفادت، يوم أمس الأحد، بتعيين أعرافي عضواً في مجلس القيادة المؤقت لتولي مهام المرشد الأعلى.

وذكرت الوكالة أن المجلس يضم كذلك الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، على أن يتولى إدارة شؤون الجمهورية إلى حين انتخاب مرشد أعلى جديد.

ويُعد أعرافي من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.