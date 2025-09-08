"أُعذر من أنذر".. نتنياهو يبدأ عملية برية في غزة ويدعو سكانها للمغادرة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، شن عملية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، داعياً في الوقت نفسه سكان القطاع لمغادرته قائلاً "لقد أُعذر من أنذر".

وذكر نتنياهو من غرفة قيادة سلاح الجو، أنه تم تدمير 50 برجاً في غزة خلال يومين، مشيراً إلى أنه "هذه مجرد البداية".

وقال في تصريحات: "تعليماتي هي محاربة أوكار الإرهاب بقوة. لقد قضينا بالفعل عليها في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها".

وأضاف: "ببساطة، قمنا بإجلاء السكان من هناك ودمرنا جميع البنى التحتية، وتعليماتي هي أن نفعل الشيء نفسه في أوكار الإرهاب الأخرى".

وأردف نتنياهو: "أنا الآن في قيادة سلاح الجو. لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سندمر أبراج الإرهاب في غزة، وهذا بالضبط ما نفعله".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ما أدلى به وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من اليوم الاثنين، عندما أعلن أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لتوسيع المناورة في غزة"، مشيراً إلى أن "إعصاراً ضخماً سيضرب سماء مدينة غزة اليوم".

وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية في وقت يجري الحديث فيه عن مقترح لوقف إطلاق النار كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عنه وقدمه إلى الجانبين في إسرائيل و"حماس".