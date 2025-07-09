أعدمت مواطنا من السليمانية.. حرية كوردستان: إيران تنفذ حملات اعتقال بالمناطق الكوردية

شفق نيوز- إيران

كشف حزب حرية كوردستان، المعارض لإيران، يوم الأربعاء، عن تنفيذ إيران لحملات اعتقال واسعة في المناطق الكوردية فيها، وذلك بعد حربها مع إسرائيل، فيما أقدمت على إعدام بعضهم منهم شخصا من السليمانية.

وقال المتحدث باسم الحزب، خليل نادري، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الإيرانية نفذت حملات اعتقال واسعة في المناطق الكوردية داخل ايران، وذلك بعد وقف اطلاق النار في حربها مع إسرائيل".

وأضاف أن "السلطات تتهم المعتقلين بتهم باطلة من بينها التجسس لصالح الموساد الاسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الحملة شملت المئات من المواطنين الكورد وان ثلاثة منهم قد تم اعدامهم مؤخرا بينهم احد المواطنين من مدينة السليمانية".

وطالب نادري المجتمع الدولي والدول صاحبة القرار ومنظمات حقوق الانسان بـ"التحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات"، داعيا الى "ضرورة ربط قضية الاوضاع الداخلية في ايران وما يتعرض له الكورد في المناطق الكوردية بشروط اي مفاوضات مستقبلية مع إيران".

في السياق، ذاته اصدرت سبعة احزاب كوردية معارضة لإيران، بيانا مشتركا حذرت فيه من "تصاعد سياسة القمع التي تنتهجها السلطات ضد الكورد والمعارضين السياسيين عقب انتهاء الحرب مع اسرائيل".

وذكر البيان أن "أكثر من 1000 شخص تم اعتقالهم حتى الان، فيما نفذت السلطات الإيرانية احكاما بالاعدام بحق ثلاثة عتالين كورد دون محاكمة عادلة، في حين يواجه آخرون من معتقلي حركة المرأة الحياة الحرية خطر تنفيذ احكام الاعدام بحقهم".

ودعت الاحزاب المجتمع الدولي والامم المتحدة الى "التحرك العاجل لمنع تكرار ما وصفته بكارثة انسانية جديدة مشابهة لما جرى في عام 1988 عندما قامت السلطات الايرانية باعدام الآلاف من السجناء السياسيين بعد وقف الحرب مع العراق".