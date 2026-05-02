إعدام إيرانيين اثنين بتهمة التجسس للموساد

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام، يوم السبت، بأن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات حساسة.

وبينت أن السلطات في إيران أعدمت كلا من (يعقوب كريم بور) و(ناصر بكرزاده) شنقا، بتهمة التعاون الاستخباري والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد، عقب تأكيد أحكامهما من قبل المحكمة العليا.

ووفقا للوثائق الموجودة في الملف، واصل يعقوب كريم بور (ابن غرزعلي) تعاونه الفعال مع جهاز الموساد خلال أيام الحرب المفروضة، وقام بإرسال معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط الموساد.

كما أظهرت مراقبة نشاطات وإجراءات بكرزاده، أنه كان يقوم بتحركات مشبوهة في مناطق حساسة، وبالنظر إلى تحركاته واتصالاته المشبوهة في تلك الفترة، تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلت المتهم.

وبحسب ما أظهرت الوثائق فقد قام ناصر بكرزاده، بناء على أمر ضابط الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومحلية مهمة، بالإضافة إلى مراكز حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى عنصر الموساد.