إعدام عنصرين من "مجاهدي خلق" بتهمة الهجوم على مبنى حكومي في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء السلطة القضائية، يوم الثلاثاء، بأن إيران أعدمت شخصين أدينا بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية والتورط في هجمات عدة، بينها هجوم مسلح على مبنى حكومي.

وأُعدم رجلان آخران مرتبطان بالجماعة المعارضة نفسها أمس الاثنين.

وفي الـ25 من شباط/ فبراير الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر أمنية أن "مجاهدي خلق أقرت باعتقال نحو 100 من عناصرها، ومقتل عدد منهم خلال عملية استباقية نفذتها الأجهزة الأمنية".

وأضافت في حينها أن "الحرس الثوري الإيراني تمكن من إحباط ما وُصف بأنه أخطر مخطط أمني تقف خلفه المنظمة بدعم من جهاز الموساد الإسرائيلي".

وأسفرت العملية عن مقتل عدد من عناصر الشبكة واعتقال آخرين، فيما تحدثت تحقيقات أولية عن أن المخطط كان يستهدف "القصر الرئاسي"، ومقر المجلس الأعلى للأمن القومي.