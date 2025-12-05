"عبء ثقيل".. 34 مليار دولار ميزانية الجيش الإسرائيلي في 2026

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، وفق ما نقلت رويترز.

وجاءت هذه الميزانية ضمن خطة حكومية أوسع برئاسة بنيامين نتنياهو، تقضي بزيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيقل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، أي ما يعادل نحو 70% من ميزانية الدفاع قبل حرب غزة الأخيرة، وذلك لإعادة بناء الجيش ومعالجة نقص الكوادر والتمويل، وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.

من جهتها، أعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظها بشأن التوسع في الإنفاق العسكري، معتبرة أنه قد يضغط على الاقتصاد ويزيد العجز، إذ تمثل الزيادة الجديدة عبئًا سنويًا يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.

وتضع الزيادة الحالية إسرائيل في المرتبة الثانية عالميًا بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس رفع الإنفاق العسكري بشكل كبير مقارنة بما كان محددًا قبل الحرب.