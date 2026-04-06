عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز "بإذن إيراني" خلال 24 ساعة

شفق نيوز- طهران

أفاد موقع "تابناك" الإيراني، يوم الاثنين، بأن 15 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل قيود مشددة على حركة الملاحة.

وذكر الموقع، نقلاً عن مصادر ملاحية، أن عبور السفن تم بعد الحصول على إذن من الجانب الإيراني، مع فرض إجراءات رقابية على حركة المرور البحري في المنطقة.

وأضاف التقرير أن عدداً من السفن لا يزال ينتظر الحصول على تصاريح العبور، فيما تفضل بعض شركات النقل البحري تأجيل رحلاتها لحين اتضاح الوضع الأمني بشكل أكبر.

وأشار إلى أن حركة الملاحة في المضيق تراجعت بنحو 90% مقارنة بالفترة التي سبقت الهجوم على إيران، ما يعكس حالة الحذر لدى شركات الشحن العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والغاز، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تراجع في حركة الملاحة فيه مؤثراً بشكل مباشر على الأسواق العالمية.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بعبور ناقلة نفط تحمل خاماً عراقياً عبر مضيق هرمز، بعد إعلان إيران منح بغداد استثناءً خاصاً يسمح بمرور ناقلاتها رغم القيود المفروضة على الملاحة.

وجاء ذلك عقب إغلاق المضيق إثر الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهو ما أدى إلى تراجع الصادرات العراقية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.