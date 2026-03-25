عبور آمن لناقلة تايلاندية في مضيق هرمز بعد تنسيق مع إيران

شفق نيوز- بانكوك

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة نفط تايلاندية عبرت مضيق هرمز بسلام بعد تنسيق مع إيران، ودون دفع أي رسوم، عقب محادثات دبلوماسية بين الجانبين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في شركة نفط كبرى بتايلاند قوله إن الناقلة المملوكة لشركة "بانجشاك كوربوريشن" عبرت المضيق بعد محادثات ناجحة بين وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانكيتكيو وسفير إيران في تايلاند.

وقال الوزير للصحفيين: "طلبت منهم المساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التايلاندية عند عبورها المضيق"، مضيفاً أن "الجانب الإيراني أبدى استعداده للتعاون وطلب تزويده بأسماء السفن".

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تعطل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً التي تمر عبر مضيق هرمز، ما تسبب في اضطرابات واسعة.

ويأتي هذا العبور الآمن بعد حادثة سابقة تعرضت فيها سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي لهجوم في المضيق قبل أسبوعين، ما أدى إلى اندلاع حريق وإجلاء الطاقم، فيما لا تزال تايلاند تنتظر معلومات عن ثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين.

وتمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي، أمس الأول الاثنين، من عبور مضيق هرمز بنجاح بعد تعثر مستمر بسبب الحرب الإقليمية وتأثيرها على المضيق.

كما عبرت ناقلتان متجهتان إلى الهند مضيق هرمز، محملتين بغاز البترول المسال الذي تم تحميله في الإمارات والكويت، رغم استمرار تعطل حركة المرور بشكل عام عبر الممر المائي الحيوي.

وتشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، كما قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.