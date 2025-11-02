عبر الصليب الأحمر.. إسرائيل تعلن تسلم رفات 3 رهائن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسلم رفات ثلاث رهائن إسرائيليين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان أن "إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".

وأضاف: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "من المقرر أن يفحص الجيش الإسرائيلي النعوش قبل تغطيتها بالأعلام الإسرائيلية وإقامة مراسم قصيرة يقودها حاخام عسكري".