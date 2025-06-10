عبروا حدودها الغربية.. إيران تعدم 9 أعضاء في "داعش"

شفق نيوز/ نفذت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق تسعة أعضاء في تنظيم "داعش"، دون الكشف عن جنسياتهم.

واعتقلت السلطات الإيرانية الأعضاء التسعة في أوائل عام 2018 خلال اشتباكات قُتل فيها ثلاثة من أفراد الحرس الثوري، فيما وجهت إليهم اتهامات "بالحرابة" والعصيان المسلح وحيازة أسلحة حربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنهم كانوا ضمن فريق مكون من عدة مقاتلين للتنظيم تعقبهم الحرس الثوري بعدما عبروا حدود إيران الغربية بهدف تنفيذ هجمات على أراضيها.

واعتقلت السلطات التسعة بعد مرور أشهر على هجوم شنه التنظيم الإرهابي على البرلمان الإيراني في طهران وعلى ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن سقوط قتلى.

ورغم تراجع التهديد بتعرض العراق وسوريا لهجمات من التنظيم منذ هزيمته، شهدت إيران هجمات دامية في الآونة الأخيرة من فرعه في أفغانستان.

ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران إلى 901 على الأقل في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.