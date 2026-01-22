عبدي يكشف مضمون "اجتماع أربيل" مع مسؤولين أميركيين

شفق نيوز- أربيل

تعهّد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، مساء الخميس، للمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك وقائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، بمواصلة العمل للحفاظ على وقف إطلاق النار مع القوات الحكومية السورية.

وقال عبدي في تدوينة له على منصة "إكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، على هامش لقائه بباراك وكوبر، "‏عقدنا لقاءً بناءً ومثمراً في إقليم كوردستان العراق".

وأضاف، إن "دعم الولايات المتحدة الأميركية وسياسة الرئيس دونالد ترمب لعملية وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى جهود السفير باراك للعودة إلى الحوار والمفاوضات بيننا وبين الحكومة السورية أمرٌ جادٌّ وذو أهمية ومحل ترحيب بالنسبة لنا".

وأكد عبدي في تدوينته، مواصلة العمل "بكل الإمكانات، وبشكلٍ جادٍ لتحقيق اندماجٍ حقيقي والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي".

وكان توم باراك مبعوث الرئيس الأميركي الى دمشق، قال في وقت سابق يوم الخميس، انه اتفاق مع قائد قوات "قسد" الجنرال مظلوم عبدي على الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بين القوات الكوردية والجيش السوري.

وكتب باراك في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقاً" انه التقى الجنرال عبدي وإلهام احمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وذكر المبعوث الاميركي، أنه "‏أكدت مجدداً دعم الولايات المتحدة القوي، والتزامها بتعزيز عملية التكامل الموضحة في اتفاقية 18 كانون الثاني/ يناير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية".

وأضاف أنه "‏اتفق جميع الأطراف على أن الخطوة الأولى الأساسية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الحالي"، مردفا بالقول، إنه "نعمل بشكل جماعي على تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة من جميع الأطراف لتعزيز الثقة والاستقرار الدائم".

وشهدت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم، اجتماعاً حاسماً بين المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بشأن "اتفاقية السلام".

وهذا الاجتماع هو الثاني الذي تحتضنه أربيل بين باراك وعبدي، ففي 17 من الشهر الجاري، عُقد في مدينة أربيل اجتماعاً بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا توم باراك.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أيام يبدأ من مساء الثلاثاء الماضي ضمن تفاهم جديد مع قسد، في مسعى لخفض التصعيد وفتح مسار لنقاش ترتيبات الدمج والسيطرة الإدارية في مناطق الحسكة، عقب تعثر تفاهمات سابقة وعودة إعلان هدنة جديدة بعد تطورات أمنية مرتبطة بمخيمات وسجون تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش.