عبدي يكشف عن إشكالية بتعيين معاون وزير الدفاع ويؤكد: مؤسسات "قسد" ستحتفظ بمديريها

شفق نيوز- دمشق

كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، يوم الثلاثاء، عن وجود اشكالية بتعيين معاون وزير الدفاع في حكومة دمشق، والعمل على الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، في حين أكد أن مؤسسات "قسد" ستحتفظ بمديريها بعد الدمج ضمن هيكل الدولة السورية.

وقال عبدي في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأعيان في مدينة الحسكة، تابعتها وكالة شفق نيوز إن "جميع الدول المعنية بالملف السوري تُبدي اهتماماً بتطبيق الاتفاقية التي هدفت إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة دائمة في البلاد".

وأوضح، أن "لدى الإدارة الذاتية مؤسسات قائمة منذ أكثر من 12 عاماً"، مشيراً إلى أن "هذه المؤسسات ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال عملية دمجها ضمن هيكل الدولة السورية، مع الإقرار بأن ملف الدمج قد يستغرق بعض الوقت"، لكنه أعرب عن ثقته بنجاح تنفيذ الاتفاقية.

وأشار إلى "وجود إشكالية تتعلق بتعيين معاون وزير الدفاع في دمشق"، مؤكداً على "العمل حالياً على إعلان هذا الأمر بشكل رسمي".

ولفت إلى "الاتفاق على دمج قوات قسد ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية، مع التأكيد على الحفاظ على جميع المقاتلين الذين شاركوا في محاربة الإرهاب وقدموا تضحيات كبيرة".

وبيّن عبدي أن "من الضروري بقاء عناصر الأمن و مديريهم في مواقعهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية"، مؤكداً أن "العمل على ذلك قد بدأ بالفعل، فيما تقوم القوى الأمنية القادمة من دمشق باستكمال إجراءات الدمج، بعد تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين على مستوى القيادات للإشراف على العملية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "اجتماعاً عُقد مع وزير الخارجية السوري ومدير الاستخبارات العامة، تم خلاله الاتفاق على تسريع عملية الدمج وتشكيل لجنتين من الطرفين على مستوى القيادات، على أن تعقد اجتماعاتها خلال فترة قريبة".

ولفت عبدي إلى "ملاحظة تصاعد خطاب تحريضي وخطاب كراهية خلال الفترة الأخيرة"، واصفاً ذلك بـ"الأمر الغريب عن مناطق الجزيرة وحلب وغيرها، لأن سكان هذه المناطق اعتادوا على العيش المشترك دون إشكالات تُذكر.

وأكد أن "الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني/يناير نصّ على الحفاظ على خصوصية المناطق ذات الغالبية الكوردية، بما يضمن إدارة أبناء المنطقة لشؤونهم"، مشيراً إلى أن "الأمر ذاته ينطبق على المكون السرياني الآشوري، الذي ستُحفظ خصوصيته في قراه ومناطقه، أسوة بالمكون الكوردي".

وانطلقت، أعمال اجتماع مجلس الأعيان في مدينة الحسكة، اليوم الثلاثاء بمشاركة واسعة لممثلي العشائر العربية والكردية ومختلف مكونات المنطقة، إلى جانب شخصيات اجتماعية وثقافية وسياسية.

ويُعقد الاجتماع، الذي تنظمه هيئة الأعيان ومجلس أعيان الحسكة في صالة شتو، تحت شعار: "معاً لحماية مجتمعنا ويداً بيد نحو الوحدة والاستقرار.. السلم الأهلي مسؤوليتنا جميعاً، وكلمتنا واحدة وأمننا واحد، لا للفتنة ولا للتحريض ولا لخطاب الكراهية".

وشهد الاجتماع حضور القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلى جانب حشد من ممثلي العشائر العربية والكوردية وبقية المكونات المجتمعية، في إطار التأكيد على تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الوحدة والاستقرار في المنطقة.