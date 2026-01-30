عبدي يعلق على الاتفاق مع دمشق: يمثل خطوة نحو الاستقرار

شفق نيوز- دمشق

اعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، يوم الجمعة، أن توقيع الاتفاق مع الحكومة السورية، جاء بعد اتصال اجراه مع رئيس الجمهورية احمد الشرع في وقت سابق من اليوم.

وقال عبدي في تصريحات لفضائية روناهي الكوردية، إن "الاتفاق أسهم في ايقاف الحرب وضمان الحقوق المشروعة للشعب الكوردي، ويمثل خطوة اساسية نحو الاستقرار في شمال وشرق سوريا".

وبحسب عبدي، ستدخل قوة محدودة من الامن الداخلي الى المربع الامني في مدينتي الحسكة والقامشلي، في اطار التطبيق العملي لاتفاق الاندماج، مشيرا الى ان القوى الامنية المحلية ستتولى مهام بسط الامن داخل المناطق الكوردية، مع العمل المستمر على دمجها ضمن وزارة الداخلية السورية.

واوضح أن الموظفين المحليين وسكان المناطق الكوردية في كوباني ومنطقة الجزيرة سيديرون شؤون مناطقهم بانفسهم، مؤكدا ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ العملي في الثاني من شباط/ فبراير المقبل، حيث ستنسحب قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية من خطوط الاشتباك في كوباني والجزيرة.

كما أكد أن "موظفي الادارة الذاتية والمؤسسات الحكومية في المناطق الكوردية سيبقون في وظائفهم، على ان يتم دمجهم ضمن الوزارات الحكومية المختصة".

وأشار عبدي الى أن قوى دولية رحبت بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة السورية، وتكفلت بضمانه، لافتا الى اتصال اجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس احمد الشرع في هذا السياق.

و قال عبدي انه تم التواصل مع الشرع بخصوص قضية المختطفين والاسرى والمفقودين من قواته والمدنيين الكورد.

واكد في ختام تصريحاته انه لن يتسلم اي منصب حكومي، مشددا على انه سيبقى "بين شعبه وبجانبهم، وسيعمل على تشكيل مرجعية سياسية للكورد في سوريا".