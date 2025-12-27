عبدي يصل دمشق لبحث دمج "قسد" بالجيش السوري

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم السبت، بوصول قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع بحضور ممثلي التحالف الدولي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الاجتماع يهدف لمناقشة النقاط الخلافية الأخيرة حول الاتفاق العسكري بين "قسد" والحكومة السورية وتوقيعه قبل مطلع نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الاتفاق العسكري يتضمن وثيقة تشمل آليات دمج القوات العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

ولفت إلى أن مسؤولين في الخارجية الأميركية والفرنسية وممثلين عن التحالف الدولي سيشاركون في الاجتماع بين عبدي والشرع.

ويضم وفد "قسد" مسؤولين في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية لوكالة شفق نيوز زيارة مرتقبة لعبدي إلى دمشق لكنه في المقابل أوضح أن "عبدي لم يصل للعاصمة السورية لغاية الآن".

ورجح مسؤول عسكري في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن يتم "الإعلان عن الاتفاق والقيام بخطوات عملية ضمن إطار عملية الاندماج قبل نهاية العام الجاري".

ووفقاً للمصدر ذاته، تم التوصل مع الحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي لإبقاء ثلاث فرق تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن الهيكل العسكري للجيش السوري، فيما لا تزال بعض النقاط بحاجة لمناقشات بين الجانبين.

ونوّه إلى إجراء "مناقشات فنية من خلال لجان متخصصة من كلا الجانبين حول التفاصيل المتعلقة بالأدوار والهيكل التنظيمي للفرق العسكرية ضمن الجيش".

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين 10 آذار/ مارس الماضي اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية كافة في إطار الدولة السورية، وفقاً لما أعلنته وقتها الرئاسة السورية.

كما نص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

وتشكلت "قسد"، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.