عبدي يشيد بحلّ "العُمّالي": يمهد لمرحلة جديدة في المنطقة

شفق نيوز/ أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، يوم الاثنين، بقرار حزب العمال الكوردستاني بحل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح والبدء باتباع السياسة الديمقراطية.

وذكر عبدي في حسابه على منصة "إكس"، أن قرار حزب العمال "جدير بالاحترام"، مبيناً أن "الحزب كان له دور تاريخي في الشرق الأوسط خلال المرحلة المنصرمة، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة".

وأضاف، "كما نأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب".

‏وأعلن حزب العمال الكوردستاني، في وقت سابق من اليوم، حلّ نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "فرات" المقرّبة من الكورد، أن حزب العمال الكوردستاني أنهى مهمته التاريخية.

ووفق الوكالة فقد جاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني حلّ البنية التنظيمية لحزب العمال الكوردستاني وإنهاء كفاحه المسلح".