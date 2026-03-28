عبدي يدين استهداف منزل نيجيرفان بارزاني: استقرار كوردستان مهم

أدان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم السبت، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مؤكداً تضامنه الكامل مع قيادة وشعب الإقليم.

وذكرت قوات "قسد" في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز أن "عبدي أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كوردستان، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للهجوم، مؤكداً الوقوف إلى جانب الإقليم في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات".

وشدد عبدي، خلال الاتصال، على أن "أمن وسلامة إقليم كوردستان يمثلان مسؤولية جماعية"، مشيراً إلى أن "استقرار الإقليم ينعكس على استقرار عموم المنطقة".

كما جدد عبدي، رفضه لجميع أشكال العنف والتهديد، سواء كانت سياسية أو عسكرية، معرباً عن تضامنه الكامل مع الإقليم في هذه الظروف.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت سجلت فيه منظومات الدفاع الجوي نشاطاً مكثفاً منذ صباح اليوم، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرتين في دهوك وأخرى في أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها.

هذا وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.