عبدي والشرع يجتمعان واللامركزية في سوريا ومحاربة داعش على الطاولة

شفق نيوز- دمشق / أربيل

وصل وفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية إلى قصر الشعب في دمشق، قبل ظهر اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بأشراف واشنطن وباريس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن قائد قسد مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد والرئاسة المشتركة لوفد ممثلي شمال وشرق سوريا فوزة يوسف وعبد حامد مهباش سوف يعقدون لقاء مع الشرع وفريقه بحضور المبعوث الأمريكي توماس باراك والممثل عن الحكومة الفرنسية جان باتيست فيفر.

ونقل مراسلنا عن مصدر سياسي كوردي إن "عبدي والشرع سيناقشان تطبيق بنود اتفاق آذار بين الجانبين، ومطالب الكورد بنظام لا مركزي في سوريا، إلى جانب التنسيق والتعاون مع التحالف الدولي في إطار مكافحة داعش في سوريا".

وأوضح المراسل أن الولايات المتحدة وفرنسا سوف تدعمان تطبيق بنود الاتفاق بين عبدي والشرع لضمان سيرة العملية بسلاسة"، منوها إلى أن "الاتفاق قد يشهد بعض التعديلات"

ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي يوم 10 آذار/مارس الفائت اتفاقا يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

ونص الاتفاق على "عمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

وتشكلت قسد، رأس حربة في قتال تنظيم داعش وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.