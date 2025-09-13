عائلات الرهائن تهاجم نتنياهو.. "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة

شفق نيوز - الشرق الأوسط

هاجم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، معتبراً إياه يمثّل "عقبة" أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين من ذويهم.

وقالت عائلات المنتدى، في بيان لها رداً على أقوال نتنياهو الذي اتهم قادة حماس بتعطيل جهود الحرب، "لقد أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، وهي نتنياهو، ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم بتخريبها".

ووفق البيان، فإن "اتهام نتنياهو لقادة حماس بتحمل مسؤولية إطالة الحرب كان مجرد عذر جديد لتبرير فشله في إعادة الرهائن، ولقد حان الوقت لإنهاء الأعذار المصممة لكسب الوقت وليظل (نتنياهو) متشبثا بالسلطة".

وفي منشور على منصة إكس، قال نتانياهو السبت، إن "قادة حماس الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بأهالي غزة، لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب بلا نهاية".

وأضاف ان "التخلص منهم سيزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

ووفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، ما يزال هناك 47 رهينة في غزة، 25 منهم لقوا حتفهم، من بين 251 شخصا خُطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتجمع آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.