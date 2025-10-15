إعادة فتح معبر رفح و إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 3 محتجزين.

وذكرت الهيئة، أن "إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف".

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم".

وسلمت حماس، أمس الثلاثاء، رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، في مؤشر على إحراز بعض التقدم بعد سلسلة من الانتكاسات التي وقعت خلال اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع"، مضيفا أنها "نُقلت إلى داخل إسرائيل عند الساعة 2100 بتوقيت غرينتش لإجراء فحوص الطب الشرعي".

وجاء تسليم الرفات بعد أن أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح سوى بدخول نصف عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة، في خطوة تهدف إلى معاقبة حماس على ما وصفته إسرائيل بأنه انتهاك من جانب الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على تسليم جثامين المحتجزين.

غير أن إعادة رفات باقي المحتجزين لا تزال من بين القضايا العالقة في الاتفاق الرامي إلى إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عامين.

وسلّمت حماس حتى الآن 8 جثامين لمحتجزين لديها، ليبقى ما لا يقل عن 19 محتجزا يُفترض أنهم قتلوا ومحتجز آخر لم يتضح مصيره بعد في غزة.