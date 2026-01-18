إعادة فتح مطار حلب الدولي اعتباراً من الثلاثاء المقبل

شفق نيوز- دمشق

أعلنت هيئة الطيران المدني السوري، يوم الأحد، استئناف العمل بمطار حلب شمالي البلاد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بعد إغلاقه منذ 8 أيام.

وقالت الهيئة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "سيتم استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي اعتبارا من الثلاثاء، بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم".

وفي 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت الهيئة توقف العمل بمطار حلب جراء التطورات الميدانية على الساحة السورية المتمثلة في الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".