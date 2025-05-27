إعادة انتخاب قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني

شفق نيوز/ انتخب البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، محمد باقر قاليباف، رئيسا له من جديد، ليواصل مهامه رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي للسنة الثانية من الدورة الثانية عشرة.

وفاز قاليباف، بفارق تصويت مريح، حيث أسفرت نتائج التصويت عن فوزه بـ220 صوتاً من أصل 272 صوتاً أدلى بها النواب الحاضرون، بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني.

وكانت الجلسة قد شهدت ترشيح ثلاثة أسماء لرئاسة المجلس هي: محمد باقر قاليباف التيار الأصولي، هادي قوامي من التيار الأصولي المعتدل والمقرب من الإصلاحيين، وأحمد راستینه من جبهة الصمود المتشددة.

وبهذا الفوز، يستمر قاليباف، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي في الحرس الثوري وعمدة طهران الأسبق، في موقعه رئيساً للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه منذ بدء الدورة الثانية عشرة في عام 2020.

وتأتي إعادة انتخاب قاليباف في وقت تستعد فيه إيران لمواجهة تحديات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية معقدة؛ ما يعزز دور البرلمان في رسم السياسات العامة للبلاد، وسط تصاعد النقاشات حول علاقة الأجنحة السياسية المحافظة ببعضها، ومستقبل التيار المقرّب من الحرس الثوري في إدارة شؤون الدولة.

لكن سرعان ما أعلن قوامي انسحابه من السباق لصالح قاليباف، قبيل بدء عملية التصويت؛ ما أدى إلى اعتراض حاد من المرشح الآخر، أحمد راستینه، الذي عدّ توقيت الانسحاب للتأثير على النتائج.

وكانت جبهة الصمود، أحد أكثر التيارات الأصولية المتشددة قد سعت في الأيام الأخيرة إلى عزل قاليباف من منصبه بسبب عدم تمرير بعض القوانين التي تعارضها حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.